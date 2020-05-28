Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı

'O günler çok özlendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'de, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, takla atarak, tarlaya devrildi. Kazada, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde, BingölDiyarbakır yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Feyyaz Çakar yönetimindeki 46 LR 804 plakalı otomobil ile İsmail Demircioğlu'nun kullandığı 43 CFU 541 plakalı hafif ticari araç, Doğanca köyü mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç, takla atarak, tarlaya yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Genç ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-05-28 14:26:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.