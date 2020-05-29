Bingöl'de PKK operasyonu: 12 gözaltı

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<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu alınan arama kararına göre, dün Karlıova ilçesine bağlı Bağlıisa köyü kırsalındaki 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda; 2 uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeği, ruhsatsız 3 tabanca, 14 şarjör, av tüfeği fişekliği, 2 bıçak, 2 hücum yeleği, palaska ve 317 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, 12 şüpheli de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Aziz ÖNAL<br>2020-05-29 14:38:56<br>

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