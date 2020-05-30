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Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 4 kişi yaralandı.

Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 4 kişi yaralandı.
Kaza, BingölErzurum karayolu Karlıova Çiftlik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.N. idaresindeki 23 HH 842 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu.
Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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