Kamyon gölete devrildi; 2 kişi yaralandı, 80 koyun telef oldu

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<br>Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, gölete devrilen kamyondaki 2 kişi yaralanırken, taşınan 80 koyun da telef oldu.<br>Kaza, sabah saatlerinde, KarlıovaErzurum yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 N 3709 plakalı koyun yüklü kamyon, kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan gölete devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, kamyonda bulunan 80 koyun da telef oldu. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL<br>2020-05-31 11:59:56<br>

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