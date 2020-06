Genç gönüllülerden sokak hayvanları için barınak

<br>Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde bir grup gönüllü genç, belediye tarafından kendilerine tahsis edilen alanda besledikleri sokak hayvanlarının barınması için kulübe yapıyor.<br>Genç ilçesinde bir grup gönüllü tarafından kurulan 'Genç için 1 saat gönüllü' grubu üyeleri, belediye tarafından kendilerine tahsis edilen alanda her gün 100'e yakın sokak hayvanının bakımını gerçekleştiriyor. Küçük Sanayi Sitesi yakınında bulunan boş alanda her sabah barınağa gidip köpekleri besleyen grup, sağlık durumu iyi olmayan hayvanları kliniğe götürüyor. Yavru sokak hayvanlarına da biberonla süt verip besliyor. Günde yaklaşık 100 sokak hayvanıyla ilgilenen gönüllüler, bakım ve beslenmenin yanı sıra, onların barınması için kendi imkanlarıyla kulübe yapmaya başladı. Grup üyesi Mehmet Hadin Yolagele, sokak hayvanlarının tamamına gönüllü olarak sahip çıktıklarını belirterek, "Bu köpeklerimizin çoğu annesiz kaldığından ve ölüme terk edildiklerinden onlara sahip çıkmaya karar verdik. Bu süreçte belediye başkanımız ile görüştük. Görüşmemiz neticesinde bize 4 dönümlük alanı tahsis ettiler. Etrafını tellerle çevirip bize teslim ettiler" dedi.<br>'EKSİĞİMİZ KIŞLIK KULÜBELER'<br>Tek eksiklerinin kış için büyük kulübeler olduğunu aktaran Yolagele, "Bu yaptığımız kulübeler yazlık köpek barınaklarıdır. İmkanlarımız elverdiği kadar olanı yaptık ama bu konuda yetkililerden de yardım bekliyoruz. Bugüne kadar her işi gönüllü yaptık ama bizi aşan şeylerden dolayı artık maddi gücümüz yetmiyor. Bu konuda bize destek olmalarını istiyoruz. Biz zaten bu işi hiçbir amaç, hiçbir kar olmaksızın buraya kadar getirdik. Yetkililerin gelip bu alanı görmelerini istiyoruz. Tuğla, çimento, kereste ve saç gibi acil eksiklerimiz var. Kimseden maddi talebimiz yok" diye konuştu.<br>Oto tamir bakım servisinde çalışan grup üyesi Aydın Tutkal, boş zamanlarında sokak hayvanlarıyla ilgilendiklerini ifade ederek, "Boş olan zamanlarımızı köpeklere barınak yapmakla ve kapımızın önünde bulunan köpeklere bakmakla geçiriyoruz. Elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarını aç bırakmamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL<br>2020-06-01 09:02:58<br>

