Bingöl’de normalleşme süreci,kafe ve çay bahçeleri açıldı

Bingöl’de Korona virüs (Covid19) nedeniyle uzun süredir kapalı bulunan kafe, çay bahçeleri ve lokantalar yeni normalleşme süreci kapsamında alınan tedbirlerle açıldı,

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmeler yeni normalleşme süreci kapsamında bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de faaliyete geçen işletmelerde müşteriler, kolonya ve dezenfektanla karşılanırken, maske ve eldiven takılarak hizmet verilmeye başlandı. Müşteriler arasında masalarla sosyal mesafe kurulları ayarlanan işletmelerden menüler de kaldırıldı.

Yaklaşık 2,5 aydır kapalı olduklarını belirten kafe işletmecisi Filit Vargın, “İşletmemizin tekrar açılması bizleri mutlu etti. İçeriye müşteri alınırken dezenfektan verip ellerini temizlemelerini sağlıyoruz. Aynı gruptan arkadaşlar bir arada oturabiliyor ancak diğer masaların arasında 70 santimetre mesafe olması gerekiyor. Personelimiz de maske ve eldivenle hizmet veriyor. İnşallah bu hastalık kısa sürede ortadan kalkar ve biz eski günlere geri döneriz” dedi.

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