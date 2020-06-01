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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

İHA

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Bingöl’de anneleri telef olan 5 yavru kirpi, koruma altına alındı.
Kentte vatandaşlar, anneleri telef olan 5 yavru kirpiyi fark etti. Kirpileri alan vatandaşlar, durumu da Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, giderek yavru kirpileri teslim aldı. Koruma altına alınan yavru kirpiler, bakımları için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.
Merkezde, hayvanların bakımının yapılıp, belirli bir süre sonra tekrar doğal ortamlarına kavuşturulmasının planlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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