Kan bağışı kampanyasına Bingöl'den destek

Bingöl’de kan bağışı etkinliği düzenleyen Kızılay, 3 günde 600 kişiden kan bağışı aldı.

Korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla kan stoklarında büyük oranda azalma görülmesiyle birlikte Türk Kızılay, bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de kan bağışı kampanyası düzenledi. Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi kan bağış tırı, Genç Caddesi Saat Kulesi önünde kurularak, kan bağışı kabul etmeye başladı.Kampanyaya büyük ilgi gösteren vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek stantlarda kan bağışında bulundu. 3 gündür devam eden kan bağışı kapsamında şuana kadar 600 kişinin bağışçı olduğu aktarıldı.

Etkinlik çerçevesinde kısa sürede 600 ünite kan bağışı alındığını belirten Kızılay görevlisi Yunus Küçükkaya, “Covid19 salgınından dolayı azalan kan stoklarımızı bir nebze olsun artırabilmek için yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Bingöl halkına göstermiş oldukları teveccühten dolayı şükran borçluyuz. Bugüne kadar yaklaşık 600 ünite kan bağışında bulundular ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Bölgemize bağlı bulunan Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl ve Şırnak’ta çok güzel sonuçlar elde ettik. Bu bağlamda halkımıza sesleniyor ve diyoruz ki, İyilik için, can olmak için sizler de var mısınız diyoruz ve kan bağış noktalarımıza bekliyoruz” dedi.

Herkesin kan bağışçısı olması gerektiğini ifade eden sağlık personeli Muhammed Mansur Gül ise “Korona virüs nedeniyle şuan her zamankinden daha fazla kana ihtiyaç var. Bunun için bilinçli birer vatandaş olarak üstümüze düşen görevi yapalım ve kan bağışında bulunalım. Kan bağışında bulunmak bir hayatı kurtarmak ve aynı zamanda kan dostu olmak demektir. Bende kendim bir sağlık çalışanı olarak 10’un üzerinde kan bağışı yaptım ve emin olun ki size her gelen mesajda kanınız birine ulaştı dendiğinde çok mutlu ve huzurlu hissedeceksiniz kendinizi. Bilinçli olalım ve bu zor zamanda kan bağışçısı olalım” diye konuştu.

Kan bağışında bulunan 52 yaşındaki Kudret Palaoğlu'da, yaklaşık 5 yıldır sürekli olarak kan verdiğini aktardı.

