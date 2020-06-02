Bingöl'deki dağcılardan Şeytan Dağı'na tırmanış

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL(DHA)BİNGÖL'de, bir grup dağcı, 2 bin 900 rakımlı Şeytan Dağı'na yaptıkları 5 saatlik yürüyüşün ardından zirveye ulaştı.<br>Bingöl'de faaliyet yürüten Kuzeyyüzü Dağcılık Derneği Kulübü üyeleri, Yedisu ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Şeytan Dağı'nın zirvesine tırmanış yaptı. Dağ yolunun dik ve kayalık olmasından dolayı dağcılar, 5 saatlik yürüyüşün ardından Şeytan Dağı'nın zirvesine ulaştı. <br>Dernek yöneticisi Ramazan Küçükhazar, bölge oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek için birçok dağa tırmanış yaptıklarını ifade ederek, "Bu zorlu tırmanışa sabah 8.00 saatlerinde başladık. Tabi arazi şartlarının dik ve kayalık olmasından ötürü bu zorlu tırmanışa 5 saatte tırmanabildik. Belirlediğimiz noktaya kamp kurup dilendikten sonra tekrar tırmanışa başlayarak zirvemizi yaptık. Zirve tırmanışının tamamladıktan sonra 4 saat sonra Yedisu ilçe merkezine sorunsuz bir şekilde ulaştık. Huzurlu bir ortam olduğundan ötürü her insanın ve her sporcunun bu tırmanışları yapmaları gerekmektedir. Huzur ve güvenin olduğu tüm yüksek dağlara çıkmayı planlıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-06-02 15:14:23<br>

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