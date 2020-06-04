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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dere kenarındaki demir korkuluklar çalındı

DHA

Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bulunan Ledız Deresi üzerindeki demir korkulukların bir bölümünün kimliği belirsiz kişilerce çalınması tepkiye neden oldu. İlçedeki Murat Nehri'nin yan kolu olan Ledız Deresi üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından korunma amacıyla dere boyunda kurulan 1700 metre uzunluğunda demir korkuluklar çalındı. Olaya tepki gösteren ilçe sakinlerinden Necmettin Erdem, yetkililere seslenerek sorumluların bulunmasını istedi. Erdem, "Devlet bizim bu derenin olduğu bölgeye milyonlarca yatırım yaptı. Korkuluk demirlerinin yapılması bizim için çok iyi...

Dere kenarındaki demir korkuluklar çalındı

<br>Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bulunan Ledız Deresi üzerindeki demir korkulukların bir bölümünün kimliği belirsiz kişilerce çalınması tepkiye neden oldu.<br>İlçedeki Murat Nehri'nin yan kolu olan Ledız Deresi üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından korunma amacıyla dere boyunda kurulan 1700 metre uzunluğunda demir korkuluklar çalındı. Olaya tepki gösteren ilçe sakinlerinden Necmettin Erdem, yetkililere seslenerek sorumluların bulunmasını istedi. Erdem, "Devlet bizim bu derenin olduğu bölgeye milyonlarca yatırım yaptı. Korkuluk demirlerinin yapılması bizim için çok iyi oldu. Ama ne yazık ki bu demir korkuluklar çalındı. Bunca yapılan masrafa yazık oldu. Sorumluların yakalanmasını istiyoruz. Bu bölgeye güvenlik kamerası yerleştirilmesi gerekiyor" dedi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL<br>2020-06-04 09:15:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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