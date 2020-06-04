Bingöl’de terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü vaziyette mühimmat ele geçirildi.

Valilik, tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 02 Haziran 2020 tarihinde Bingöl İli Merkez İlçesi kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette el bombası, mühimmat ve çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

Bölücü terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ele geçirilen malzemelerin ise, 2 adet savunma el bombası, 1 adet ses bombası, 1 adet el telsizi, 112 adet mayonlu 7.62*54 mm fişek, 44 adet 7.62*51 mm fişek, 26 adet 7.62*39 mm fişek, 34 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet 14,5 mm'lik uçaksavar mermisi, 5 adet Kaleşnikof şarjörü, 1 Adet BTÖ ye ait fotoğraf, 1 adet akü, 10 adet not defteri, 19 adet siyah renkli çakmak, 2 adet Lesker kıyafeti, çok sayıda bixi mayonu ve çeşitli ebatlarda naylon poşet, çok sayıda sigara kağıdı, 1 adet çelik tencere, 1 adet satranç ve tavla takımı, 1 adet traş jileti, 1 adet yağmurluk ve 1 adet 20 santim metal cetvel olduğu bildirildi.

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