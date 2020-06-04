Bingöl'de, PKK'nın toprağa gömülü el bombaları bulundu

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, toprağa gömülü 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada, toprağa gömülü 2 el bombası, 1 ses bombası, el telsizi, değişik çapta 223 mermi, kalaşnikof şarjörü, akü ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-06-04 11:18:43<br>
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