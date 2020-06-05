Milli atlet hem babasına yardım ediyor hem de olimpiyatlara hazırlanıyor Bingöllü 28 yaşındaki Milli Atlet Yavuz Ağralı, bir yandan babasıyla birlikte el arabasında ışkın satıyor bir yanda da Tokyo olimpiyatlarına hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli atlet hem babasına yardım ediyor hem de olimpiyatlara hazırlanıyor Bingöllü 28 yaşındaki Milli Atlet Yavuz Ağralı, bir yandan babasıyla birlikte el arabasında ışkın satıyor bir yanda da Tokyo olimpiyatlarına hazırlanıyor

İHA

Bingöl'de çocukluğunda çobanlık, ayakkabı boyacılığı yaparken atletizmle tanışması sonucu hayatı değişen 28 yaşındaki Milli Atlet Yavuz Ağralı, şimdi bir yandan babasıyla birlikte el arabasında ışkın satıyor, bir yanda da gitmeye hak kazandığı Tokyo olimpiyatları için düzenli olarak antrenman yapıyor.

Milli atlet hem babasına yardım ediyor hem de olimpiyatlara hazırlanıyor Bingöllü 28 yaşındaki Milli Atlet Yavuz Ağralı, bir yandan babasıyla birlikte el arabasında ışkın satıyor bir yanda da Tokyo olimpiyatlarına hazırlanıyor

Bingöl'de çocukluğunda çobanlık, ayakkabı boyacılığı yaparken atletizmle tanışması sonucu hayatı değişen 28 yaşındaki Milli Atlet Yavuz Ağralı, şimdi bir yandan babasıyla birlikte el arabasında ışkın satıyor, bir yanda da gitmeye hak kazandığı Tokyo olimpiyatları için düzenli olarak antrenman yapıyor.
Yıllarca elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Milli Atlet Yavuz Ağralı (28), ilkokul ve ortaokul yıllarında bir yandan okuyup diğer yandan çobanlık, seyyar satıcılık, ayakkabı boyacılığı, araba tamirciliği yaptı.Yine bu dönemlerde öğretmenleri tarafından keşfedilmesinin ardından atletizmle uğraşmaya başlayan Ağralı, hem il hem ülke genelinde önemli dereceler alarak çok sayıda madalya ve kupa kazandı. Daha sonra milli atlet olarak yoluna devam eden Ağralı, yine birçok ülkede düzenlenen yarışmalarda önemli dereceler aldı. Son olarak Sevilla’da düzenlen maratonda 2 saat 10 dakika 41 saniye koşarak Tokyo olimpiyatlarına gitmeye hak kazandı. Başarısını ve hayat hikayesini anlatan, babasıyla birlikte yayla ve dağ muzu olarak bilinen ışkın da satan Milli Atlet Yavuz Ağralı, antrenmanlarını da aksatmadan yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

"Milli veya olimpiyat sporcusuyum diye asla gurur yapmadım"
Pandemi nedeniyle memleketi Bingöl’de olan milli sporcu Ağralı, “2003 yılında atletizme başladım. O dönemler babamla birlikte hayvan otlatmaya gidiyordum hem okul okuyordum hem de sporuma devam ediyordum. Niğde’de de üniversite okurken hem beden eğitimi öğretmenliği hem de antrenörlük bölümlerini bitirdim. Şimdi de Tokyo olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Olimpiyat barajını 2 saat 10 dakika 41 saniyede koşarak Tokyo'ya gitmeye hak kazandım. Şu an pandemi dönemi olduğu için de Bingöl’deyim. Zaman zaman babama yardım ediyorum. Dağ muzu dediğimiz Işkını toplayıp babamla birlikte satıyoruz. Sonuçta geçmişten bu yana hep ekmeğimizi taştan çıkartmaya çalıştık. Babama da her zaman yardım etmekten gurur duyarım, çekinmem. Milli veya olimpiyat sporcusuyum diye asla gurur yapmadım. Her zaman mütevazi ve basit yaşamaya çalıştım” dedi.

“Bingöl’e ve ülkeme bu madalyayı getirmek istiyorum”
Tokyo'dan madalya ile dönmek istediğinin altını çizen Ağralı, “Hedefim Tokyo olimpiyatlarında yarışmak ve 2 saat 10 dakikayı orada tekrarlarsam ilk 3’e gireceğimi düşünüyorum. Çünkü geçmişte de 2 saat 10 dakika koşan atletler dediğim gibi ilk 3’e girmeyi başarmıştır. Neden olmasın bende Bingöl’e ve ülkeme bu madalyayı getirmek istiyorum. Dereceye girer önemli bir ödül alırsam kimsenin alınması istemem Özellikle hocalarım benim için değerlidir ama rahmetli İbrahim hocama bu ödülü armağan etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmetçik’ten bayılan serçeye can suyu
YEREL HABERLER Mehmetçik’ten bayılan serçeye can suyu
Bingöl’de 2 vaka tespit edildi, mezra karantina altına alındı
YEREL HABERLER Bingöl’de 2 vaka tespit edildi, mezra karantina ...
BÜ Rektörü Çapak, “ Biz her zaman vatandaşlarımızın destekçisi olacağız”
YEREL HABERLER BÜ Rektörü Çapak, “ Biz her zaman vatandaşlarımızın ...
Bingöl'de, PKK'nın toprağa gömülü el bombaları bulundu
YEREL HABERLER Bingöl'de, PKK'nın toprağa gömülü el bombaları ...
Bingöl’de terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
Dere kenarındaki demir korkuluklar çalındı
YEREL HABERLER Dere kenarındaki demir korkuluklar çalındı
Bingöl’de çiftçilere 1 milyon TL kredi desteği verildi
YEREL HABERLER Bingöl’de çiftçilere 1 milyon TL kredi desteği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X