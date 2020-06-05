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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayakkabı boyacılığından Tokyo Olimpiyatları'na

DHA

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, küçük yaştan itibaren ailesine yardım etmek için ayakkabı boyacılığı, çobanlık ve seyyar satıcılık gibi birçok mesleği yapan, aynı zamanda atletizm sporuyla da uğraşan Yavuz Ağralı (28), dünya 3'üncülüğünden sonra Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye´yi temsil edecek. Ağralı'nın hedefi olimpiyatlarda derece elde etmek. Solhan ilçesinde yaşayan Yavuz Ağralı, küçük yaştan itibaren ailesine yardım etmek için birçok meslekte çalıştı. İlkokuldan beri ayakkabı boyacılığı, çobanlık, seyyar satıcılık, oto tamirciliği gibi birçok işte çalışan Ağralı,...

Ayakkabı boyacılığından Tokyo Olimpiyatları'na

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, küçük yaştan itibaren ailesine yardım etmek için ayakkabı boyacılığı, çobanlık ve seyyar satıcılık gibi birçok mesleği yapan, aynı zamanda atletizm sporuyla da uğraşan Yavuz Ağralı (28), dünya 3'üncülüğünden sonra Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye´yi temsil edecek. Ağralı'nın hedefi olimpiyatlarda derece elde etmek.<br>Solhan ilçesinde yaşayan Yavuz Ağralı, küçük yaştan itibaren ailesine yardım etmek için birçok meslekte çalıştı. İlkokuldan beri ayakkabı boyacılığı, çobanlık, seyyar satıcılık, oto tamirciliği gibi birçok işte çalışan Ağralı, ortaokulda atletizme merak saldı. Boş zamanlarında antrenman yapan Ağralı, katıldığı yarışmalarda aldığı dereceler ile 2013 yılında milli takıma girmeye hak kazandı. Daha önce Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası´nda 3'üncü olup Bingöl´e bronz madalyayla dönen Ağralı, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye´yi temsil edecek.<br>' EN İYİ 2´NCİ DERECEYİ 33 YIL SONRA ELDE ETTİM'<br>17 yıldır atletizmle uğraşan Ağralı, maratonda 33 yıl sonra en iyi dereceyi aldığını ifade ederek, "Birçok derecem var. 2010 yılında Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası'nı takım olarak kazandık. Aynı şampiyonada ben dünya 6´ncısı oldum. 2013 yılında ise Büyük Erkekler Dünya Dağ Şampiyonası'nda dünya 3'üncüsü oldum. 2014 yılında maraton branşına geçtim. Hocalarım bana dayanaklılığımdan dolayı maraton sporuna daha yatkın olduğumu söylemişlerdi. Maratonda çok büyük gelişme gösterdim. 2016 yılında Rio Olimpiyatları barajını geçtim. Şimdi Tokyo Olimpiyatları için Uluslararası Atletizm Federasyonu´nun (IAF) koymuş olduğu dünya derecelerine baktığımız zaman gerçekten sert bir derece koymuştu. 2 Saat 11 dakika 30 saniye ciddi bir baraj derecesi. Ben koşacağıma inanıyordum. 2 saat 10 dakika 41 saniye koşarak Türk topraklarında doğmuş, büyümüş sporcular arasında en iyi 2´nci dereceyi, 33 yıl sonra elde ettim. Türkiye tarihinin 20 derecesinin 12'sini bu dönemde elde ettik. Tokyo Olimpiyatları'nda ilk 3'e girmeyi hedefliyorum. Ülkemi, Bingöl'ü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Aynı ciddiyetle devam edip inşallah Tokyo'da iyi bir derece elde ederim" dedi.<br>'BABAMA YARDIM ETMEKTEN ASLA GOCUNMADIM'<br>Ağralı, maddi imkansızlıklardan dolayı antrenmanlardan kalan boş vakitlerinde Bingöl dağlarında babasıyla beraber ışkın otu toplayıp, tezgahta sattığını, ancak ışkın kalmadığı için artık bu işi de yapamadığını söyledi. Küçük yaşta ayakkabı boyacılığı gibi işler yaptığını belirten Ağralı, şöyle konuştu:<br>"Babamın yanında çobanlık yaptım. Sanayide çalıştım bir dönem. 'Milli sporcusun ya da olimpiyat sporcususun. Ne işin var bu diğer işlerde' diye düşünenler olabilir. Ben asla öyle bir gurur yapmadım. Ben babama yardım etmekten asla gocunmam, gurur duyarım. Babamın yanında dağ muzu diye tabir edilen ışkın bile sattım. Bu işlerde gurur yapılacak bir şey yok. Sonuçta biz buyuz."DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-06-05 11:20:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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