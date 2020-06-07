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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Solhanspor, Ahmet Reşat Arığ ile resmi sözleşme imzaladı

İHA

Efeler Ligi'nin yeni temsilcisi Solhanspor, deneyimli Başantrenör Ahmet Reşat Arığ ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Arığ, Solhanspor'u en üst seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi.

Solhanspor, Ahmet Reşat Arığ ile resmi sözleşme imzaladı

Efeler Ligi'nin yeni temsilcisi Solhanspor, deneyimli Başantrenör Ahmet Reşat Arığ ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Arığ, Solhanspor'u en üst seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi.
Bingöl'ü Efeler Ligi'nde temsil edecek olan Solhanspor, transfer çalışmalarına erken başladı. Kulüp, transfer çalışmalarına da hız vererek, belirlediği 14 oyuncuya imza attırmayı planlıyor. Bingöl ekibi, daha önce anlaştığı deneyimli Başantrenör Ahmet Reşat Arığ'ı ilçeye getirerek resmi sözleşmeye imza attırdı. Düzenlenen imza törenine İlçe Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu ve kulüp yöneticileri ve bazı davetliler katıldı. Ahmet Reşat Arığ'ı ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sebahattin İslamoğlu: "Bu sevinci, gururu Avrupa'ya kadar taşıyacağız"
1 TL aidatla kurdukları takımın bugünlere gelmesinin kendilerini çok mutlu olduklarını belirten Solhanspor Başkanı Sebahattin İslamoğlu, "2013 yılında kurduğumuz Solhanspor, bugün Efeler Ligi'nde ve tecrübeli Ahmet Reşat Arığ hocamızla imza töreni yapıyoruz. İnşallah memleketimize hayırlı olur. Bu sevinci, bu gururu Avrupa'ya kadar taşıyacağız" dedi.

Ahmet Reşat Arığ: "Solhanspor'u Avrupa'ya taşıyacağız"
Resmi sözleşmeye imza attığı için çok mutlu olduğunu belirten Başantrenör Ahmet Reşat Arığ ise, "Başkanımıza ve yöneticilerimize bana böyle önemli bir görevi verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Daha önce Anadolu’da çalıştım ama nihayetinde ilk defa bir halkın takımına geldim. Daha önce belediye takımlarında görev aldım. Şehrin heyecanını ben de yaşıyorum. Benim için yeni bir heyecan. Kariyerimde birçok takımda antrenörlük yaptım ama inşallah buradaki insanların beklentisini, 20 bin kişilik bir şehrin heyecanını beraber yaşayıp, üst seviyelerde Efeler Ligi'nde mücadele edeceğiz ve Avrupa'ya taşıma hedeflerindeyiz. İnşallah vazifemizi kusursuz bir şekilde yerine getiririz" şeklinde konuştu.

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