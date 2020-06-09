Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde BingölElazığ karayolundaki Emtağ köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 KD 538 plakalı hafif ticari ile 33 VEF 28 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-06-09 14:26:08<br>
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