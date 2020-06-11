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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de parklar tahrip edildi

İHA

Bingöl’de parklar tahrip edildi

Bingöl’de kent genelinde bulunan bazı parklar, şehir magandaları tarafından tahrip edildi. Parklardaki oturma bankları yakıldı, oyun grupları, kamelyalar ve aydınlatma sistemlerinde maddi hasarlı tahribatlar oluşturulduğu bildirildi.
Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nce yapılan açıklamada, kent genelinde bulunan parkların kimliği belirsiz kişilerce tahribata uğratıldığı belirtildi. Işıklandırma lambaları, oturma bankları, oyun grupları, barbekü yapılarının büyük oranda tahrip edildiği belirtilen açıklamada, salıncak ve muslukların çalındığı vurgulandı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce tespit edilen tahribatların hızlıca onarıldığı kaydedilen açıklamada, ortak yaşam alanlarına topyekün sahip çıkılması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, tüm parklarımızı günlük kontrol ederek, tahrip edilen alanları düzenli bir şekilde onarıyor. Bilinçsiz çevrelerce yakılan oturma grupları, çalınan salıncak, musluk ve çöp kovalarının hızlı bir şekilde onarılarak yenileniyor. Parklarımızın onarım ve bakım çalışmaları planlı bir şekilde sürdürülmektedir” denildi.
Park ve yeşil alanlara yönelik tahribatın önlenmesi noktasında vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapıldığı açıklamada," Park ve yeşil alanlarımızın tahribata uğratılmaması için vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Ortak yaşam alanları olan parklarımızı toplumsal bilinçle korumalıyız. Bu alanları tahrip etmek isteyen bilinçsiz kişilere fırsat vermemeli, şehir magandalarına karşı sessiz kalmamalıyız. Unutulmamalıdır ki doğal yaşam alanları ancak sevgiyle korunabilir. Bu anlamda halkımızdan daha fazla destek bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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