Bingöl’de 2 ay da aranan 60 şahıs yakalandı

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Bingöl polisi, Nisan ve Mayıs ayları içinde çeşitli suçlardan aranma kayıtları bulunan 60 şahsı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Nisan ve Mayıs ayları içinde aranma kayıtları bulunan kişiler hakkında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında çeşitli suçlardan haklarında para cezası ve 8 ile 1 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan 60 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

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