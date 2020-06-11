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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de heyelan yolu kapattı, ekipler çalışma başlattı

İHA

Bingöl’de heyelan yolu kapattı, ekipler çalışma başlattı

Bingöl’de iki ilçe arasında oluşan heyelan, yolu trafiğe kapattı, ekipler bölgeye sevk edilerek çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, heyelan Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında bulunan Kızılçubuk köyü mevkisinde meydana geldi. Heyelan nedeniyle araç yolu trafiğe kapanırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Yolun açılması için çalışmanın başlatıldığı, kısa süre içinde trafiğe açılmasının planlandığı aktarıldı.

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