Bingöl'de 121 bin 670 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

Bingöl’de 11 Haziran 2020 tarihinde başlayan sulama sezonunda toplam 121 bin 670 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, toplam 121 bin 670 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 146 milyon 923 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği bildirildi. DSİ, ülkede suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olduğunu, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edildiğini aktardı.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltildiği belirtilen açıklamada, böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığı kaydedildi.

Kurum olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını anımsatan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir. Bu kapsamda Bingöl’de 11 Haziran 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda merkez ve ilçelerde toplam 121 bin 670 dekar tarım arazisi sulanacak.Toplam 121 bin 670 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 146.923.002 TL katkı sağlanması hedefleniyor. Bingöl ilinde en önemli sulama projelerinin başında Göynük sulamasının gelmektedir. İş kapsamında 25 bin dekar tarım arazisi sulanmakta olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 30.188.831 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.Diğer taraftan diğer bir önemli projede‘Solhan Şimşirpınar Sulamasıdır. İş kapsamında 3 bin 640 dekar tarım arazisi sulanmakta olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 4.008.628 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz"dedi.

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