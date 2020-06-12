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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de LGS öncesi okullarda dezenfekte çalışması

İHA

Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ekipler, LGS öncesi 87 okulda dezenfekte çalışmalarına başladı.

Bingöl’de LGS öncesi okullarda dezenfekte çalışması

Bingöl’de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ekipler, LGS öncesi 87 okulda dezenfekte çalışmalarına başladı.
20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de hazırlıklar başladı. Korona virüs (Covid19) nedeniyle okullarda sınava girecek öğrenciler için dezenfekte çalışmasına geçilirken, kentteki 87 okulun sınava hazır hale getirileceği belirtildi. Dezenfekte çalışmalarını yakından takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise 87 okulun 444 salonunda öğrencilerin sınava gireceğini belirterek, bin 480 öğretmenin görevlendirildiğini söyledi.
Okulların dezenfekte çalışmalarının haftaya Cuma gününe kadar devam edeceğini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Güney, “Bingöl’de 87 okulumuzda 444 salonda 6 bin 500 öğrencimiz liseye geçiş sınavına girecekler. Bu sınavda yaklaşık bin 480 öğretmenimiz görevlendirildi. Hepimizin malumu bir salgın sürecinden çıktık ve Milli Eğitim Bakanlığımızın liderliğinde bu süreci çok iyi yönettik ve bunu da bu sınavla taçlandırmak istiyoruz. Bugün itibariyle sınava 8 gün kaldı ve bizler de tüm okullarımızda hijyen çalışmalarına başladık. Lavabolar, kapı kolları, okul girişleri, merdivenler okulun tüm detaylarını denetimimiz altında hijyenini sağlıyoruz. Daha önce de bu temizliği yapmıştık, bu hafta yeniden başladık. Sınavdan iki hafta önce de bu hijyen ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Kimse endişelenmesin, yavrularımız bizlere emanet. Öğrencilerimizin okullara gelişi ile ilgili animasyonlar hazırladık, bunları öğrencilerimize ilettik. Tüm süreç kontrolümüz altında” dedi.

Her öğrenciye sınav girişinde yeni maske verilecek
Velilerin okul bahçesine alınmayacağını ve okul bahçesi dışında sosyal mesafe kuralına göre bekletileceğini dile getiren Güney, “Hiçbir velimiz sınav günü de okul bahçesine alınmayacak. Bununla ilgili İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca birlikte çeşitli tedbirler aldık. Velilerimiz okul bahçesi dışında sosyal mesafeyi gözeterek dışarıda bekleyecekler. Öğrencilerimiz sosyal mesafe kuralına göre yine okul bahçesine alınacak, okul bahçesinde kurduğumuz stantlarda öğrencilerimizin varsa kullandıkları maskeler, eldivenler çıkarılıp çöpe atılacak. Orada öğretmenlerimiz yavrumuzun el hijyenini sağlayacak ve yeni bir maske verilecek. Yavrularımız, okul içinde görevli rehber öğretmenlerinin eşliğinde sosyal mesafe kuralına uyarak sınıflarına alınacak. Bütün öğrencilere başarılar dilerim şimdiden” şeklinde konuştu.

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