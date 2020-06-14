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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de nehirde boğulmalara karşı tatbikat yapıldı

İHA

Bingöl'de Murat Nehri'nde hem rafting için saha çalışması yapıldı, hem de son günlerde dikkat çeken boğulma vakalarına karşı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Bingöl'de nehirde boğulmalara karşı tatbikat yapıldı

Bingöl'de Murat Nehri’nde hem rafting için saha çalışması yapıldı, hem de son günlerde dikkat çeken boğulma vakalarına karşı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
Bingöl Üniversitesi gönüllüleri ile Bingöl AKUT AramaKurtarma Derneği’nden oluşan toplamda 20 kişi, Genç ilçesindeki Murat Nehri’nde tatbikat ve rafting için saha çalışması yaptı. İki farklı bota binip Dik köyünden Genç Köprüsü'ne kadar kürek çeken ekipler, daha sonra arama, kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.Tatbikat kapsamında senaryo gereği nehirde boğulmak üzere olan bir kadını kurtarıldı, ilkyardım uygulandı.
Bingöl Üniversitesinden gönüllü idareciler ve AKUT olarak tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten Ömer Faruk Gürsaçtı, "Tatbikatımız Kalehan barajının altından başladı ve Genç Köprüsü’ne kadar sürdü. Ekiplerimize suda nasıl arama kurtarma yapılır hem suda nasıl müdahale yapılır gibi konuları geldiğimiz güzergah boyunca anlattık. Aynı zamanda da botla ilgili bilgiler verdik, üniversite ve kendi ekiplerimize anlattık. Daha sonra canlandırma yaparak bir boğulma vakasının kurtarılmasını gerçekleştirdik. Tatbikatta kurtardığımız kişiye ilkyardım müdahalesini yaptık” dedi.
Ayrıca ekibin sık sık benzer tatbikatları yapmasının planlandığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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