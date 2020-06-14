Bize Her Yer Üsküdar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>DHA: Kandilli Rasathanesi, saat 17:24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Bingöl / Karlıova <br>2020-06-14 17:40:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.