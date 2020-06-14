Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem

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Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bir çok ilden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Diyarbakır'dan da kuvvetli hissedildi.

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