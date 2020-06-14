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DHA

Bingöl Valiliği: Bugün saat 17.24´te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan kaynarpınar Köyünde  5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralandı. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.DHA-Flaş Haber Türkiye-Bingöl 2020-06-14 18:08:13

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<br>Bingöl Valiliği: Bugün saat 17.24´te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan kaynarpınar Köyünde  5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralandı. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.DHA-Flaş Haber Türkiye-Bingöl <br>2020-06-14 18:08:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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