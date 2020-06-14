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<br>DHA: AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 18:09'da yine aynı bölgede 4.7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Bingöl / Karlıova <br>2020-06-14 18:27:36<br>

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