Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı (4)

<br>VALİ EKİNCİ: ŞÜKÜRLER OLSUN ŞU ANA KADAR ÖLÜM HABERİ ALMADIK <br>Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar ölüm haberi almadıklarını ifade ederek, göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusunun 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vali Ekinci ayrıca, şu ana kadar 10 kişinin yaralandığını açıkladı.<br>Vali Ekinci, "Ülkemize ve Bingöl'ümüze geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. İlimize bağlı Karlıova ilçesi ile Yedisu ilçelerinin arasında bulunan Kaynarpınar köyü merkezli bir depremdi. Deprem çok şiddetli hissedildi. Şükürler olsun hasarı o derece büyük değil. Kaynarpınar köyünde bulunan karakolunun 2 gözetleme kulesi çöktü. Ne yazık ki 3 güvenlik korucumuz çöken kulenin altında kaldılar. 2 kardeşimizi kurtardık, diğer kardeşimizin kurtarılması için çalışma devam ediyor. Bunun dışında 2 vatandaşımız da göçük altında. Onların kurtarılma çalışmaları sürüyor. Şükürler olsun şu ana kadar ölüm haberi almadık. Şu ana kadar 10 yaralımız var. Sağlık Müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Şu an itibarıyla panik yapılacak bir durum söz konusu değil. Bölgeye çadırları sevk ettik. Tüm tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye gelecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl BİNGÖL,(DHA)<br>2020-06-14 19:30:30<br>

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