<br>Bingöl Valiliği: Bingöl İl Merkezi'nde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmemiştir. İlimiz Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar Köyü Köyü Jandarma Karakolu'nda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştr. 2 güvenlik korucumuz göçük altına kalmış, bunlardan biri arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılaması için çalışmalar devam etmektedir. Kaynarpınar köyünde 1'i çocuk 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Bir çocuk göçük altından kurtarılmış olup, diğer vatandaşımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Yedisu ilçemiz Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı belirlenmiştir. Köyde 2 vatandaşımızın göçük altından kurtarılmıştır. Elmalı köyümüzde de 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp hastaneye sevk edilmiştir.DHA-Flaş Haber Türkiye-Bingöl <br>2020-06-14 19:58:12<br>

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