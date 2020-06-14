<br>Bingöl Valiliği: Hasarların tespit edildiği köylerimize ilk etapta ivedi olarak Bingöl AFAD dan 7 arama kurtarma aracı ile 7 ekip 27 personel sevk edilmiştir.DHA-Flaş Haber Türkiye-Bingöl <br>2020-06-14 20:10:11<br>
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