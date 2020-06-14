Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı (5)

<br>VALİLİK: GÖÇÜK ALTINDA KALAN 3 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR<br>Karlıova ilçesindeki 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin kurtarılması için çalışmasının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 7 kişini göçük altında kurtarılıp, hastanede tedaviye alındığı belirtilerek, hasarın tespit edildiği köylere ekiplerin sevk edildiği kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi: <br> "14 Haziran 2020 tarihinde saat 17:24´te merkez üssü Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Saat 18:50 itibarı ile; Bingöl il merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmemiştir. İlimiz Karlıova İlçesine bağlı Kaynarpınar köyü jandarma karakolunda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştir. Bu kulübelerden her birinde birer güvenlik korucusu olmak üzere 2 güvenlik korumuz göçük altında kalmış, bunlardan bir güvenlik korucumuz arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Kaynarpınar köyünde biri çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Bir çocuk göçük altından kurtarılmış olup diğer vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Yedisu ilçemiz Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı belirlenmiştir. DinarbeyMalkoç yaylasında da 2 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Yedisu/Elmalı köyümüzde de 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, hastaneye sevk edilmiştir. Hasarların tespit edildiği köylerimize ilk etapta ivedi olarak Bingöl AFAD´dan arama-kurtarma araçları ve personelleri sevk edilmiştir. Ayrıca, Erzurum, Diyarbakır, Muş, Malatya ve Tunceli illerimizden de arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır." DHA-Genel Türkiye-Bingöl BİNGÖL,(DHA)<br>2020-06-14 20:10:10<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.