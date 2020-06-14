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<br>Bingöl Valiliği: Diyarbakır AFAD Müdürlüğünden 2 ekip ile 6 kişilik arama kurtarma ekibi; Tunceli, Muş, Batman ve Malatya AFAD Müdürlüklerinden 1´er arama kurtarma ekibi; Erzurum AFAD Müdürlüğünden 3 ekip ve 18 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.DHA-Flaş Haber Türkiye-Bingöl <br>2020-06-14 20:14:27<br>

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