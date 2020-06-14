Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı (6)

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<br>VALİLİK: GÜVENLİK KORUCUMUZ ŞEHİT OLDU<br>Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, göçük altına kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Karlıova Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah´tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.<br>Valilikten alınan bilgiler doğrultusunda depremde saat 21.00 itirabariyle 1 güvenlik korucunun şehit olduğu, 2'si güvenlik korucusu 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.<br> DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL<br>2020-06-14 21:24:26<br>

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