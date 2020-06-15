Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 şehit, 18 yaralı (8)

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<br>CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEHİDİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ<br>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte depremde yaralananları, Karlıova Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kaynarpınar köyündeki jandarma karakol komutanlığında görev yaptığı sırada gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucu Cengiz Pullu'nun babası Sıdık Pullu'yu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası Sıdık Pulla'ya başsağlığı dileğinde bulundu. Aziz ÖNALSerkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Aziz ÖNAL, Serkan BİNGÖL<br>2020-06-15 01:02:27<br>

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