Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 şehit, 18 yaralı (9)

<br>OKTAY: DEVLET OLARAK HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ ANINDA<br>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte Karlıova Devlet Hastanesi'ndeki incelemelerinin ardından depremde en fazla hasar alan bölgelerden Kaynarpınar köyüne geçti. Buradan da Yedisu ilçesine bağlı depremde en fazla etkilenen Elmalı köyüne giden Oktay ve beraberindeki heyet, yıkılan ve hasar gören evlerde inceleme yaptıktan sonra vatandaşlarla görüşüp, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından depreme ilişkin verileri paylaşan Oktay, şöyle konuştu:<br>'ELMALI VE YEDİSU'DE 25 YIKIK KONUTUMUZ VAR'<br>"Şu an bakanlarımızla birlikte Bingöl Yedisu Elmalı köyündeyiz. Bugün 5.7 büyüklüğünde depremin vurduğu köylerimizden bir tanesi. Bingöl'de hasarımız yok. İlçelerimizde de dolaşıyoruz, Karlıova'da da bir şey yok. Köylerimiz var şu ana kadar hamdolsun üstesinden gelebileceğimiz ve atlatabileceğimiz durumla karşı karşıya. En fazla etkilenen köyümüzdeyiz. Elmalı en fazla etkilenen köyümüz. Ben aldığım değerlendirme sonucundaki bilgileri sizlerle paylaşayım. Elmalı'da, Yedisu'da 8'i ağır konutumuz olmak üzere 25 de yıkık konutumuz var. Toplam 33 bina içeriye giremeyecek durumda. 25'i yıkılmış durumda, 8'i de ağır olduğu için boşaltılmış durumda. İçeriye girmelerini de müsaade etmiyoruz. Yine aynı şekilde hayvan barınaklarımız var, orada da 36'sı ağır hasar olmak üzere 2'si de yıkılmış hayvan barınağımız var. Toplam 38. Dinarbey var, orada da 2 okulumuz ve lojmanımız var ağır hasarlı. 17 konutumuz var ağır hasarlı 1 yıkık binamız var. Toplam biri yıkık olmak üzere toplam 34 konutumuz var. Yine Kaynarpınar köyümüz, yine içinden geçtiğimiz ve ziyaret ettiğimiz köy. Orada da 1 karakol binamız da kulelerinde biraz hasarlar mevcut. Yine 3 konutumuz ağır, 7 depo ağır hasarlı dolaysıyla toplam 10 konutumuz var. Erzurum Çat ilçemizde aynı şekilde, orada da 6 yıkılmış binamız olduğunu biliyoruz. Tüm buralarda çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.Çevre ve şehircilik ekipleri buradalar sabaha kadar da çalışmalara devam edecekler. Bu konutlar ile ilgili neler yapılacağı ve diğer çatlak olan konutlarımız olabilir. Buralarda çok hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımız olacak. En geç 3 güne kadar sayın bakanımız da buradalar, bu hasar tespit çalışmalarını tamamlıyor. Yine yaralılarımız var ve bir can kaybımız, Allah rahmet eylesin. Karlıova'da ziyaret ettik, yakınlarını, amcasını ve eşini. Toplam 18 yaralımız var. Bunlardan bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde. Diğer 5 yaralımız Bingöl Devlet Hastanesi'nde. 11 kişi de geriye kalanlarımız taburcu durumda."<br>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir yandan koronavirasle mücadele edilirken, diğer taraftan yaşanan doğal afetler olmak üzere birçok sorunun üstesinden gelmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek şyle devam etti:<br>SÜPER DEVLETLER BİR MASKENİN PEŞİNE DÜŞMÜŞKEN, 125 ÜLKEYE DESTEK VERDİK<br>"Biz, bir taraftan koronavirüsle de mücadele ediyoruz. Depremlerimiz veya doğal afetlerimiz oluyor, olacak da. Biz bununla ilgili devlet olarak her türlü tedbiri alıyoruz anında. Elazığ'da da Malatya'da da oradaydık. Gecemizi gündüzümüze kattık. Cumhurbaşkanımız oradaydı, bakanlarımız oradaydı, hükümet olarak oradaydık. Kimin neye ihtiyacı varsa anında karşılandı. Sonrasında korona ile mücadelemiz başladı hamdolsun yine devletimiz olarak bunu bütün dünyanın gözleri önünde de gördünüz. Bütün süper devletler bir maskenin bile peşinde koşarken hamdolsun sadece kendi vatandaşımıza da yardım etmekle kalmadık, bütün her şeyle bunu yönetmekle de kalmadık 125'den fazla ülkeye de destek verdik. Bugün de buradayız. Hem bir taraftan korona ile mücadelemiz devam ettireceğiz yani maske ve mesafe dediğimiz kurala ve aynı zamanda da temizlik hijyende de bu mücadeleyi sürdürürken dikkat etmek zorundayız. Dolayısıyla biz bunu yapabilecek güçteyiz. Cumhurbaşkanımız da konuyu çok yakından takip ediyor. Biraz önce şehidimiz, kaybettiğimiz vatandaşın yakınıyla da görüştü. Buraya gelince de anbean bilgileri alıyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanımız burada, İçişleri Bakanımız, valimiz, aynı şekilde il milletvekillerimiz buradalar. Dolayısıyla devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla burada."<br>'3 GÜNDE PASAR TESPİTİ TAMAMLANACAK'<br>Cumhurbaşkanı Oktay, 3 gün içerisinde depremde hasar gören yerlerin belirlenip, yaraların sarılacağını ifade ederek, "Hemen sıcak yemek dağıtımları başladı. Kızılay daha sonra devamını getirecek. Çadırlarımız bu gece kuruluyor olacak. Sonrasında yıkık ve ağır hasarlı binalarımız içinde yine konteynerlerle bu çadırlarımız değiştiriliyor olacak. Ve çok hızlı bir şekilde diğer yerlerde ne yaptıysak Van'da ne yaptıysak, Elazığ'da ne yaptıysak, Malatya'da ne yaptıysak daha öncesinde aynı şeyi bu köylerimizde de yapacağız. Vatandaşlarımız kesinlikle burada mağdur etmeyeceğiz. El birliği içerisinde yaralarımızı çok hızlı bir şekilde saracağız. 3 gün içinde sadece ağır ve hasarlı değil çatlak olan, içinde oturulmaması gereken veya hafif, orta düzeyde olan konutlarımızla birlikte de bunları tamamlayacağız. Sizden arzumuz, talebimiz şu, ağır hasarlı binalarımızda kimse olmayacak. Ama herkes ilk etapta bu gece konutlarına dikkat etsin. Ve hafif hasarlı da olsa, orta hasarlı da olsa bu konutlara girmesinler. Sizin canınız bizim için değerli. Biz sizleri seviyoruz, size herhangi bir zarar gelsin istemiyoruz. Dolayısıyla bu konuda bizlerle birlikte iş birliği içinde olursanız çok çok memnun oluruz. Bingöllülere, Yedisu'da Karlıova'da Çat'taki tüm vatandaşlarımıza ve köylerimizde de hepsine geçmiş olsun diyorum ve başımız sağ olsun tekrar bu çalışmalar sabaha kadar devam edecek." dedi.<br>'AFAD, KIZILAY EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ'<br>Fuat Oktay, depremin ardından AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini de belirterek, "180 kişi geliyor. 90 ekiple çevre ve şehirciliğimiz bu çalışmaları tamamlayacak. Birçok ilimizden AFAD ekipleri buraya sevk edilmiş durumda. Aynı şekilde Kızılay buraya sevk edilmiş durumda. Çadırlarımız sevk edilmiş durumda. Ve yiyecek, içecek ve eşya konusunda herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Vatandaşımızın dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde inşallah devletimiz ile birlikte tüm imkanlarımız ile birlikte sizinleyiz. Yeter ki bir ve beraber olalım. Sizin kılınıza zarar gelirse bu bizi üzer. Siz üzülürseniz biz daha fazla üzülürüz. Cumhurbaşkanımız çok yakinen takip ettiği bir konu. Tek bir vatandaşımızın bizim ihmalimizden dolayı burnu kanarsa bunun hesabını sizden sorarım dediği konumdayız. Dolayısıyla hepimiz buradayız. İnşallah bu hassasiyetle bunu sonuna kadar devam ettireceğiz, bitireceğiz ve yaralarımız saracağız. Yeter ki bir ve beraber olalım, dayanışma içerisinde olalım. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Burası deprem bölgesi, 2003'te Bingöl'de yaşadık, 2005'te Karlıova'da yaşadık. Çok hızlı bir şekilde devletimiz yaraları sardı. Binalarımız depreme dayanıklı bir şekilde yeniledik. Deprem bölgesi burası. Yani Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattının birleştiği noktadayız. Deprem öldürmez binalar öldürür ilkemiz var. Binasını yaparken, konutu yaparken, hayvan barınağını yaparken buna Allah rızası için dikkat etsin. Kendimize mezar yapmayalım. Dolayısıyla depreme dayanıklı binalar yaptığımız zaman hiçbirimize bir şey olmaz. Biz binalarımızı çok hızlı bir şekilde depreme dayanıklı şekilde yapacağız. Buda bize bir fırsat olsun. Yeniden yapılanmamızla ilgili burada depreme dayanıklı binalarla ilgili altyapı, üstyapı bize bir fırsat teşkil etti. İnşallah burada bütün Bingöl'e ve çevredeki tüm ilçelerimize ve burada deprem bölgesinde olan afet bölgelerinde olanları konutlarımızı ve altyapımızı ve üstyapımızı dayanıklı yapalım. Ondan sonra da inşallah gerekli tedbirlerimizi alalım." ifadelerine yer verdi.<br>CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TELEFONLA ARADI<br>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile beraberindekiler, Elmalı köyünde ateş başında bekleyen vatandaşların yanına gidip sohbet etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp bilgi verdi. Bu arada vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu vatandaşlara, devletin tüm imkanlarının seferber olduğunu söyledi. Gözetleme kulelerinin yıkıldığı Kaynarpınar Jandarma Karakolu'nda da incelemelerde bulunan Oktay ve beraberindekiler, geceyi geçirmek için Bingöl kent merkezine döndü.Mücahit YOLCUBurak EMEK/ BİNGÖL, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Mücahit YOLCU, Burak EMEK<br>2020-06-15 04:14:03<br>

