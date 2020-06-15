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Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 şehit, 18 yaralı (11)

DHA

DEPREMDE EN FAZLA ETKİLENEN KÖY ELMALI  Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü aldı. Elmalı köyündeki çok sayıda kerpiç ev ve ahır yıkılırken, çoğu da ağır hasar gördü. Bazı hayvanların da telef olduğu köydeki vatandaşlara, Kızılay tarafından gönderilen mobil araçta kek ve meyve suyu verildi. Vatandaşlar, hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü köyün meydanında yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı.Mücahit YOLCUBurak EMEK/ BİNGÖL, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl...

Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 şehit, 18 yaralı (11)

<br>DEPREMDE EN FAZLA ETKİLENEN KÖY ELMALI <br>Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü aldı. Elmalı köyündeki çok sayıda kerpiç ev ve ahır yıkılırken, çoğu da ağır hasar gördü. Bazı hayvanların da telef olduğu köydeki vatandaşlara, Kızılay tarafından gönderilen mobil araçta kek ve meyve suyu verildi. Vatandaşlar, hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü köyün meydanında yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı.Mücahit YOLCUBurak EMEK/ BİNGÖL, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Mücahit YOLCU, Burak EMEK<br>2020-06-15 04:41:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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