Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 şehit, 18 yaralı (11)

<br>DEPREMDE EN FAZLA ETKİLENEN KÖY ELMALI <br>Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü aldı. Elmalı köyündeki çok sayıda kerpiç ev ve ahır yıkılırken, çoğu da ağır hasar gördü. Bazı hayvanların da telef olduğu köydeki vatandaşlara, Kızılay tarafından gönderilen mobil araçta kek ve meyve suyu verildi. Vatandaşlar, hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü köyün meydanında yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı.Mücahit YOLCUBurak EMEK/ BİNGÖL, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Mücahit YOLCU, Burak EMEK<br>2020-06-15 04:41:12<br>

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