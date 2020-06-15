Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde artçı deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Sarsıntı paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.51'de merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki sarsıntı Elazığ ve Erzurum'da da kuvvetli hissedildi.

Deprem anında vatandaşlar büyük panik yaşadı, o anlar kameraya yansıdı.

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