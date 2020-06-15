Dün 5.7 ile sallanan Karlıova'da, 5.6 büyüklüğünde deprem (4)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>KÖYLERDE EVLERİN DUVARLARI ÇATLADI<br>Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde bu sabah meydana gelen 5.6 büyüklüğünde deprem, Adaklı ve Kiğı ilçelerinde de hissedildi. Depremde Karlıova'nın Kaynakpınar köyü ile Adaklı ilçesine bağlı Sevkar ve Kozlu köyleri ve Kiğı ilçesinin bazı köylerindeki evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.<br>Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hasar tespit çalışması başlattı. <br>Aziz ÖNAL-Serkan BİNGÖL/BİNGÖL,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Aziz ÖNAL, Serkan BİNGÖL<br>2020-06-15 12:10:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.