Dün 5.7 ile sallanan Karlıova'da, 5.6 büyüklüğünde deprem (6)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>VALİLİK: HASTANEYE 33 KİŞİ BAŞVURDU<br>Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesinde dün 5.7 büyüklüğünde ve bugün ise 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, hastaneye 33 kişinin başvuru yaptığını bildirdi. Başvuranların 27'sinin taburcu edildiği belirtilen açıklamada, 3 kişinin il dışındaki hastanelere sevk edildiği, 2 kişinin de Bingöl'deki hastanede tedavisinin sürdüğü açıklandı. Açıklamada, enkaz altında kalan güvenlik korucusunun da şehit olduğu bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl BİNGÖL,(DHA)<br>2020-06-15 18:18:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.