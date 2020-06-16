Bingöl'de mezrada 4 ev heyelan riski nedeniyle boşaltıldı

Bingöl'de 11 haneli bir mezrada heyelan nedeniyle hasar alan 4 evin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Genç ilçesi Binekli köyüne bağlı Kılıçlı mezrasında geçtiğimiz Perşembe günü heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından bölgede bazı yerlerde derin yarıklar, 4 evde de çatlaklar oluştu. Yaşanan olayın ardından İl AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Genç Kaymakamlığına bağlı ekipler mezrada tespit ve incelemelerde bulundu. Riskli bulunan 4 ev tedbir amaçlı boşaltıldı, ailelere de çadırlar ulaştırıldı.



Bölgede yaşanan heyelanın sulama kanalından kaynaklandığının değerlendirildiği öğrenildi.

Yaşanan heyelandan dolayı korktuklarını belirten vatandaşlar, ekiplerin hemen gelip gerekli incelemeleri yaptığını, 4 hane için çadır yollandığını aktardı.

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