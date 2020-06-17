Bingöl'de dere taştı, evler ve araziler zarar gördü

Bingöl'de bir beldede yağış sonrası dere taştı, bazı ev, araç ve araziler zarar gördü.

Solhan ilçesinde akşam saatlerinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Arakonak beldesinde yağış sonrası dere taşarak Karşıyaka Mahallesi'nde sele neden oldu. Sel sularının getirdiği çamur ve taşlar yolları kapattı. Selle birlikte bazı ev, araç ve ekili araziler zarar gördü. Ulaşıma kapanan yollar kepçe yardımıyla köylülerin yoğun çalışmaları sayesinde açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.