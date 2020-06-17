Bingöl'ü, depremden sonra sağanak vurdu

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken etkili olan sağanak nedeniyle Solhan ilçesine bağlı Arakonak Beldesi´nde derenin taşmasıyla tarım arazileri zarar gördü, Yedisu ilçesi Kayapınar karayolunda ise heyelan ve toprak kayması oldu. <br>Bingöl´de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, sağanak sonrası Solhan ilçesine bağlı Arakonak Beldesi´nde taşan dere tarım arazilerine zarar verdi. Yedisu ilçesine bağlı Kayapınar karayolunda ise dağdan düşen kaya parçaları yolu 1 saat trafiğe kapattı. Deprem bölgesinde inceleme yapan AKUT ekipleri yoldan geçen araç sürücülerini uyardı. Karayolları ekipleri de kapanan yolu tekrar ulaşıma açtı.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-06-17 22:27:28<br>

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