Bingöl'de bir köy karantinaya alındı

Deprem ve selle mücadele edilen Bingöl'de, Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyü korona virüs (Covid19) salgını tespit edilmesi nedeniyle 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada," Karlıova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 17/06/2020 tarih ve 68 sayılı kararı ile halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla 1593 sayılı Umumi Hifzissihha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, 18/06/2020 tarihi saat 07:00'dan itibaren ilçemiz Geçitli Köyü tüm giriş ve çıkışlara kapatılarak 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir"denildi.

Kararın ardından köyde jandarma tarafından giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı öğrenildi.

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