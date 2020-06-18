Bingöl'de enkaz kaldırma çalışmaları başladı

<br>Serkan Bingöl, Aziz Önal/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede enkaz kaldırma çalışmaları başladı.<br>Bingöl'de 14 Haziran günü merkez üssü Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü olan, 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı depremin yaraları sarılmaya başlandı. Valilik koordinesinde oluşturulan ekiplerce hasar tespit çalışmaları sürüyor. Depremde en çok hasar gören Kaynarpınar köyü ile Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde de enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Serkan BİNGÖL, Aziz ÖNAL<br>2020-06-18 12:44:19<br>
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