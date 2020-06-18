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Otomobil, tarlaya devrildi: 2 aylık Bora ve annesi öldü, 2 kişi yaralı

DHA

Serkan BİNGÖL/BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'de, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, tarlaya devrildi. Kazada araçtaki 2 aylık Bora Enül ile annesi Fadime Enül (33) yaşamını yitirdi, sürücü Caner Enül ve 1 kişi de yaralandı.  Kaza, dün merkeze bağlı Sancak beldesi Sudüğünü köyü mevkisinde meydana geldi. Caner Enül'ün kullandığı 47 DL 242 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, tarlaya yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 aylık Bora Enül ile annesi Fadime Enül, yaşamını yitirdi. Sürücü Caner Enül ile ismi öğrenilemeyen kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine...

Otomobil, tarlaya devrildi: 2 aylık Bora ve annesi öldü, 2 kişi yaralı

<br>Serkan BİNGÖL/BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'de, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, tarlaya devrildi. Kazada araçtaki 2 aylık Bora Enül ile annesi Fadime Enül (33) yaşamını yitirdi, sürücü Caner Enül ve 1 kişi de yaralandı. <br>Kaza, dün merkeze bağlı Sancak beldesi Sudüğünü köyü mevkisinde meydana geldi. Caner Enül'ün kullandığı 47 DL 242 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, tarlaya yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 aylık Bora Enül ile annesi Fadime Enül, yaşamını yitirdi. Sürücü Caner Enül ile ismi öğrenilemeyen kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahale sonrası 2 yaralıyı ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Fadime Enül ve bebeği Bora Enül'ün cansız bedenleri ise morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Serkan BİNGÖL<br>2020-06-18 13:40:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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