Otomobil, tarlaya devrildi: 2 aylık Bora ve annesi öldü, 2 kişi yaralı

<br>Serkan BİNGÖL/BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'de, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, tarlaya devrildi. Kazada araçtaki 2 aylık Bora Enül ile annesi Fadime Enül (33) yaşamını yitirdi, sürücü Caner Enül ve 1 kişi de yaralandı. <br>Kaza, dün merkeze bağlı Sancak beldesi Sudüğünü köyü mevkisinde meydana geldi. Caner Enül'ün kullandığı 47 DL 242 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, tarlaya yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 aylık Bora Enül ile annesi Fadime Enül, yaşamını yitirdi. Sürücü Caner Enül ile ismi öğrenilemeyen kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahale sonrası 2 yaralıyı ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Fadime Enül ve bebeği Bora Enül'ün cansız bedenleri ise morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Serkan BİNGÖL<br>2020-06-18 13:40:16<br>
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