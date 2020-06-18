İstanbul'dan taziyeye gelen kişide koronavirüs çıktı, köy karantinaya alındı (2)

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<br>8 KİŞİNİN DAHA TESTİ POZİTİF ÇIKTI<br>Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, İstanbul'dan yakınının taziyesi için gelen kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla giriş- çıkışlara kapatılan Geçitli köyünde filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. Taziyeye katılan 54 yaşındaki kadınla temas eden kişiler, tek tek belirlendi. İsmi öğrenilemeyen kadınla yakın temasta bulunan 8 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre, 8 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bu kişiler, sağlık görevlilerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken, tedavilerine başlandı. Filyasyon ekiplerinin köyde çalışması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL<br>2020-06-18 16:38:39<br>

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