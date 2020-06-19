Bingöl'de karantina altındaki köyde koronavirüslü sayısı 13'e yükseldi

<br>Serkan BİNGÖL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyündeki bir yakının taziyesi için İstanbul'dan gelen kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca, karantinaya alınan köyde filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada koronavirüslü hasta sayısı 13'e yükseldi.<br>İstanbul'dan bir yakının taziyesi için geçen hafta, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyüne gelen kadının koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı. Karantinaya alınan köyde filyasyon ekipleri, kadının temas ettiği kişilere, Covid-19 testi uygulamaya başladı. Test sonuçlarına göre önceki gün 8 olan koronavirüslü hasta sayısı bugün 13'e yükseldi. Bu kişiler sağlık görevlilerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin çalışması sürerken 5.7 büyüklüğündeki depremin olumsuz etkilerini üzerlerinden atmaya ilçe sakinleri, hasta sayısının artmasından endişe ediyor.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Serkan BİNGÖL<br>2020-06-19 17:00:56<br>

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