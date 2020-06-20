Depremi yaşayan Bingöl’de 6 bin 500 öğrenci sınava girdi

14 Haziran'da depremin yaşandığı Bingöl’de 6 bin 500 öğrenci Liselere Geçiş Sınavına girdi.

20192020 eğitim öğretim yılında korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle ertelenen LGS, normalleşme sürecinin ardından ÖSYM tarafından bugün gerçekleşmeye başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de sınava girecek 6 bin 500 öğrenci, kent genelindeki 87 okula sadece bir velisiyle giriş yaptı. Okul önüne gelen öğrenciler önce maskelerini çıkardı, ardından el dezenfektanı ile ellerini temizledikten sonra verilen yeni maskeyi takarak sınav alanına girdi. Okul dışında bekleyen velilerinde alınan kararlara uydukları gözlendi.

Uzun bir aradan sonra sınav için okula geldiğini belirten öğrenci Gülistan Kalındamar, "Çok özlemişim okulumu. Arkadaşlarımla görüştüm. Biraz heyecanlıyım çünkü uzun süre evde kalınca iyi çalıştığımı düşünmüyorum. Bazı arkadaşlarda daha farklı etki oluşturdu ve daha iyi çalıştılar. Umarım sınavım da iyi geçer. Okula geldik sosyal mesafeyi koruyorlar bu konuda şüpheli değilim. Onun dışında sadece sınav heyecanım var” dedi.

Kızını sınava getiren velilerden Cihat Tuğ ise "Bugün sınav vardı kızımı getirdim sınava. Covid19 nedeniyle bahçeye alınmadık dışarıda bekliyoruz. Çocuklarımıza maske dağıtıldı, dezenfektan sıktılar. İnşallah bütün öğrencilerimizin sınavları iyi geçer. Allah yardımcıları olsun. En kısa zamanda inşallah bu hastalık biter normal hayatımıza devam ederiz” şeklinde konuştu.

Velilerden Ahmet Demircioğlu, “Oğlum sınava giriyor. Okula getirdik, karşılama güzel, tedbirler alınmış. Korona virüs nedeniyle maske dağıtılıyor. Kontrolleri yapıp içeri aldılar. Umarım daha güzel olur. Bu sıkıntılı günleri atlatırız” diye konuştu.

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