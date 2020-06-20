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24 saat haber alınmayan 15 yaşındaki Bünyamin baygın bulundu

İHA

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hayvan otlatmaya gittikten sonra haber alınamayan 15 yaşında Bünyamin Bağcı, ekiplerin çalışmasında 24 saat sonra dağlık alanda baygın olarak bulunup hastaneye kaldırıldı.

24 saat haber alınmayan 15 yaşındaki Bünyamin baygın bulundu

Bingöl’ün Solhan ilçesinde hayvan otlatmaya gittikten sonra haber alınamayan 15 yaşında Bünyamin Bağcı, ekiplerin çalışmasında 24 saat sonra dağlık alanda baygın olarak bulunup hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Elmasırtı köyünde hayvan otlatmak için evden çıkan Bünyamin Bağcı (15), hava kararmasına rağmen dün eve dönmedi.Aile, çocuklarının eve dönmemesinden ardından hem kendileri aramaya çıktı, hem durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Dağlık alanda AKUT ve jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 24 saat haber alınamayan Bağcı, baygın olarak bulundu. Bağcı, İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yeğeninin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Amca Alican Bağcı, yeğeninin kaybolduğunu jandarma ve AKUT ekiplerinin yardımı ile bulduklarını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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