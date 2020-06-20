Okulun çatısında ipe dolanan karga kurtarıldı

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Bingöl'de bir köydeki okulun çatı dibindeki ipe dolanan karga, Liselere Geçiş Sınavı yapılmadan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gözeler köyündeki ilkokulun çatı altında LGS sınavı öncesinde bir karganın ipe dolandığını gören görevliler durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine köye itfaiye ekibi gönderildi. Köye giden itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracının yardımı ile ipe dolanan kargayı kurtardı.

Kurtarılan karganın tekrar doğal ortamına bırakıldığı aktarıldı.

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