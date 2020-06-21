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Türk Kızılay'ı Bingöl'de de görevde Ankara,Elazığ, Erzurum ve Muş'tan gelen gönüllü ekiplerle Bingöl'de depremzedelere 3 öğün sıcak yemek, çay,dezenfektan ve maske dağıtarak hayır duası alırken, diğer yandan da sokak hayvanlarını da kendi elleriyle besliyor

İHA

Türk Kızılay'ı, Ankara,Elazığ, Erzurum ve Muş'tan gelen gönüllü ekiplerle Bingöl'de depremzedelere 3 öğün sıcak yemek, çay,dezenfektan ve maske dağıtarak hayır duası alırken, diğer yandan da sokak hayvanlarını da kendi elleriyle besliyor.

Türk Kızılay'ı Bingöl'de de görevde Ankara,Elazığ, Erzurum ve Muş'tan gelen gönüllü ekiplerle Bingöl'de depremzedelere 3 öğün sıcak yemek, çay,dezenfektan ve maske dağıtarak hayır duası alırken, diğer yandan da sokak hayvanlarını da kendi elleriyle besliyor

Türk Kızılay'ı, Ankara,Elazığ, Erzurum ve Muş'tan gelen gönüllü ekiplerle Bingöl'de depremzedelere 3 öğün sıcak yemek, çay,dezenfektan ve maske dağıtarak hayır duası alırken, diğer yandan da sokak hayvanlarını da kendi elleriyle besliyor.
Merkez üssü Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı 5,7 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması için çalışmalar hızla devam ediyor.Valilik koordinesinde AFAD ve diğer kurumların yanı sıra Elazığ ve Van'ı etkileyen İran depremi ile diğer afetlerde olduğu gibi Bingöl depreminde de Türk Kızılay'ı vatandaşların 3 öğün yemek ihtiyacını karşılıyor.Karlıova'ya bağlı Kaynarpınar ile Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde iaşe çadırı kuran Kızılay , sabah kahvaltısı ile birlikte öğle ve akşam yemekleri ekipler tarafından çadırlarda kalan ailelere ulaştırılıyor, arta kalan yemekler ise sokak hayvanlarına yine verilerek bugünler de aç kalmamaları sağlanıyor.Türk Kızılay sıcak yemeğin dışında gıda kolisi, çay ve diğer ikramlar olmak üzere dezenfektan ve maske dağıtımı da yaparak depremzedelere destek olmaya çalışıyor.

"İhtiyaç kalmayana kadar kalmaya devam edeceğiz”
Sahada yapılan çalışmalar ile ilgili İHA muhabirine bilgi veren Kızılay Muş Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü’nden Baran Akar, “Bingöl’de meydana gelen depremin hemen ardından Muş, Elazığ, Ankara ve Erzurum’dan tüm ekipler bölgeye hareket etti. Bölgeye ulaşır ulaşmaz hemen 6 köyümüzde yemek aracını ve ikram araçlarını hazırladık. Ve vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Günde 3 öğün sıcak yemek üreterek alandaki tüm ihtiyaçları giderene kadar burada olmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra depremin merkez üssünün kırsal alanda olması nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi yardımında bulunuyoruz” dedi.
Alandaki birçok ihtiyacı gidermek için çalıştıklarını anımsatan Akar, “İnsanların deprem psikolojisini daha rahat atlatabilmeleri için psikososyal destekte de bulunuyoruz. Malum korona virüs hastalığı var. Bundan dolayı alandaki tüm vatandaşlarımıza hijyen malzemesi, maske dağıtımları da gerçekleştiriyoruz. Alandaki tüm ihtiyaçlar giderilene kadar burada kalmaya devam edeceğiz. Allah daha beterinden korusun” diye konuştu.

“Çocuklarla iletişimimiz kuvvetli”
Kızılay gönüllülerinden Rojbiya Karasu ise “Burada önceliğimiz çocuklar olmak üzere yardımda bulunuyoruz. Yemekten sonra ikramlarda bulunuyoruz. Çay ve su gibi ihtiyaçları karşılıyoruz. Evlerine giremedikleri için tüm taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. buradaki insanlarla iletişimimiz kuvvetli, çocuklarla iletişimimiz kuvvetli. Az da olsa depremin etkisinden kurtulduklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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